Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2026 14:01

Жуткие кадры ДТП с двумя бензовозами под Волгоградом показала полиция

Два водителя погибли в столкновении бензовозов на трассе в Волгоградской области
Екатерина СИМОХИНА
Кадры страшного ДТП опубликовала полиция.

Кадры страшного ДТП опубликовала полиция.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На федеральной трассе под Волгоградом два человека погибли в результате жуткого лобового столкновения двух бензовозов. Все произошло около 14 часов дня в Дубовском районе недалеко от Ерзовки. По предварительным данным, водитель «Вольво» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с бензовозом «Ситрак». Обе машины сразу после столкновения загорелись, трассу перекрыли.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент на месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Оба грузовика сгорели, водители погибли.

Оба грузовика сгорели, водители погибли.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе скопилась большая пробка, начинающаяся уже на выезде из Волгограда. Обстоятельства случившегося уточняются.