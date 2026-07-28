Жуткие кадры ДТП с двумя бензовозами под Волгоградом показала полиция

Кадры страшного ДТП опубликовала полиция. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На федеральной трассе под Волгоградом два человека погибли в результате жуткого лобового столкновения двух бензовозов. Все произошло около 14 часов дня в Дубовском районе недалеко от Ерзовки. По предварительным данным, водитель «Вольво» вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с бензовозом «Ситрак». Обе машины сразу после столкновения загорелись, трассу перекрыли.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент на месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Оба грузовика сгорели, водители погибли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе скопилась большая пробка, начинающаяся уже на выезде из Волгограда. Обстоятельства случившегося уточняются.