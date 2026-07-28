В Волгограде стали известны вакансии с зарплатой от 200 тыс.

В 41% случаев придется уезжать на работу в другой регион. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде несложно найти работу с зарплатой более 200 тысяч, утверждают эксперты. В мае и июне 2026 года таких предложений в базе вакансий hh.ru было более 3,9 тысячи. Чаще всего на работу с таким доходом требовались представители рабочих профессий, строители, водители, а 41% вакансий предполагали работу с вахтовым графиком.

Но такую зарплату можно получать и оставаясь в регионе, особенно если соискатель – водитель, сварщик, машинист, разнорабочий, менеджер производственной линии. Есть выгодные предложения и в сфере продаж и работы с клиентами. В 68% устройства на работу с зарплатой в 200 тысяч не важно было даже наличие диплома.

А вот профессиональный опыт для работодателя важнее. Для большинства вакансий с зарплатой в 200 тысяч наличие опыта работы от 3 лет и выше – обязательное условие. В 21% случаев такие деньги готовы платить начинающим специалистам.