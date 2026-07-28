Мошенники обманули пенсионерку из Волжского на 6 миллионов рублей

Мошенники обманули пенсионерку. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском 57-летняя пенсионерка потеряла больше 6 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Преступники обманывали ее несколько дней, придумав сложную схему с наградами и «безопасными счетами», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Сначала женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками благотворительного фонда. Они сказали, что для получения государственной награды за погибшего в СВО сына нужны паспортные данные. Пенсионерка поверила.

Через некоторое время поступил новый звонок — якобы из службы поддержки «Госуслуг». Мошенники сообщили, что данные женщины попали к преступникам и теперь ее банковские счета в опасности. Чтобы «спасти» деньги, они предложили сделать «безопасную декларацию». Испуганная женщина сняла 4 250 000 рублей и отдала их курьеру, который приехал к ней домой.

Но на этом преступники не остановились. Через несколько дней они снова вышли на связь и заставили пенсионерку перевести еще больше 2 миллионов рублей на подконтрольные счета. Полиция возбудила уголовное дело и ищет участников преступной группы.