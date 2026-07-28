Поле «Волгоград Арены» закрывают перед концертом группы «Ленинград»

На поле начался монтаж сцены и защитного покрытия для газона. Фото: Волгоград Арена.

В Волгограде во время паузы между домашними матчами «Ротора» пройдет большой стадионный концерт группы Ленинград, и поле «Волгоград Арены» уже начали готовить к этому событию. Сергей Шнуров и его команда выступят перед волгоградскими зрителями 1 августа 2026 года. За четыре дня до концерта специалисты начали закрывать газон специальным защитным покрытием, которое должно бережно сохранить траву. В свой прошлый визит Сергей Шнуров и его команда собрали больше 40 тысяч зрителей. Ожидается, что и в этот приезд на поле стадиона будут отплясывать тысячи ног.

Параллельно уже идет сборка сцены. Процесс монтажа показали сотрудники «Волгоград Арены». Кстати, во время первого домашнего матча «Ротора» волгоградцы могли заметить, что газон хорошо пережил предыдущий стадионный концерт, когда масштабную дискотеку на поле устроила группа «Руки вверх». Зажигательные танцы не испортили траву.

После выступления "Ленинграда" у поля "Волгоград Арены" будет чуть больше недели, чтобы прийти в себя. Следующий домашний матч "Ротора" пройдет 9 августа 2026 года.