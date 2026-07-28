Двое мужчин погибли при пожаре в общежитии под Волгоградом из-за сигареты

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области ночью 27 июля произошла трагедия. В общежитии на седьмом этаже загорелась комната. Пожар унес жизни двух человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Когда пожарные приехали на место, они нашли хозяина комнаты под окнами — мужчина выпрыгнул или упал с высоты. В коридоре у входа в комнату обнаружили тело его гостя. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Мужчины долго пили и курили, а потом уснули.

Следователи не нашли на телах следов насилия. Сейчас они проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего. СК России по Волгоградской области напоминает: курение в постели и неосторожное обращение с огнем часто приводят к таким страшным последствиям. Будьте внимательны и берегите себя.