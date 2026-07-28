Более 4 тыс. волгоградцев за неделю прокатились на новом колесе обозрения

"Красное солнце" прокатило более 4 тысяч гостей. Фото: Южный парк Волгограда.

Южный парк Волгограда работает уже неделю, и в дирекции отметили ажиотаж на аттракционе «Красное солнце». Новое 50-метровое колесо обозрения пользуется популярностью у жителей и гостей района – впервые они смогли увидеть Красноармейский с высоты птичьего полета. За неделю на нем прокатились уже более 4 тысяч человек.

Как рассказали в Южном парке, с нового аттракциона открываются красивые виды на бульвар Энгельса, Севастопольскую набережную и Волго-Донской канал. Напомним, колесо переехало из ЦПКиО, только теперь его перекрасили в ярко-красный цвет и назвали «Красным солнцем». Есть и обычные кабинки, и вип. Южный парк открылся 21 июля в створе бульвара Энгельса.