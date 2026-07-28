Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградке дорогое лекарство

Прокуратура восстановила права волгоградки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Волгограда вступилась за 26-летнюю девушку, которая долгое время не могла получить жизненно важное лекарство. У нее хроническое кожное заболевание, и врачи выписывали препарат «Омализумаб» по льготным рецептам. Но аптеки упорно отказывались выдавать лекарство бесплатно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Девушке пришлось покупать препарат за свои деньги. За несколько месяцев набежала внушительная сумма — 91 тысяча рублей. Тогда она обратилась в прокуратуру. Проверка показала: чиновники нарушили права льготницы.

Прокурор пошел в суд и потребовал, чтобы девушку обеспечили лекарством до отмены терапии. Кроме того, чиновников обязали вернуть потраченные деньги и выплатить компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону пациентки. Сейчас решение уже исполнили, а права волгоградки полностью восстановили.