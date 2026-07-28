Число предпринимателей в Волгоградской области выросло почти до 96 тысяч

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области стало больше предпринимателей и организаций. На 1 июля 2026 года в регионе насчитали 96 тысяч хозяйствующих субъектов. Это на 0,4% больше, чем в начале года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Из них почти 70% — индивидуальные предприниматели, остальные 30% — организации. Больше всего бизнеса сосредоточено в Волгограде — 46,2 тысячи субъектов. Из них 65% — ИП, 35% — компании.

Среди организаций лидирует торговля (19%), на втором месте — операции с недвижимостью (10%), на третьем — строительство (8,3%). У предпринимателей картина похожая: торговлю выбрали 34,6% ИП. Далее идут транспорт и хранение (13%), а также сельское хозяйство, охота и рыболовство (7,7%).