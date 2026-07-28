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НовостиОбщество28 июля 2026 6:34

В Волгоградской области нашли авиабомбу времен войны

В Городищенском районе рабочие наткнулись на фугасную бомбу ФАБ-25, ее уничтожат спасатели
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Сотрудники МЧС.

Сотрудники МЧС.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Городищенском районе Волгоградской области во время земляных работ наткнулись на опасную находку. Рабочие обнаружили фугасную авиационную бомбу ФАБ-25 времен Великой Отечественной войны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС.

Снаряд пролежал в земле десятки лет, но до сих пор представляет угрозу. На место уже вызвали пиротехников Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты приедут в ближайшее время, чтобы изъять бомбу и уничтожить ее с соблюдением всех мер безопасности.