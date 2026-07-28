Сотрудник предприятия в Котельниково украл 2 тонны кабеля на 1,3 млн

Полицейские задержали вора. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Котельниковском районе Волгоградской области полицейские раскрыли кражу с местного предприятия. Директор завода заявил о пропаже медного кабеля общим весом около двух тонн. Ущерб составил более 1,3 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний работник того же предприятия. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, как провернул кражу. Он погрузил кабель в кузов грузовика, а сверху замаскировал деревянными паллетами, чтобы никто ничего не заметил. В планах у злоумышленника было сдать кабель в пункт приема металлолома и получить деньги.

Похищенный кабель полицейские изъяли и вернули законному владельцу. На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит серьезное наказание. Пока фигурант находится под домашним арестом.