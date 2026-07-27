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НовостиОбщество27 июля 2026 14:39

В Волгограде ожидается до +32 жары 28 июля

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 28 июля
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Лето в Волгограде.

Лето в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоград приходит небольшое, но приятное похолодание. Синоптики обещают, что 28 июля температура воздуха в городе ночью опустится до 17-19 градусов, а днем поднимется до 30-32 градусов. Это прохладнее, чем в предыдущие знойные дни, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер будет южным и юго-западным. Осадков не ожидается, день пройдет без дождей.

По Волгоградской области погода также порадует относительной прохладой. Ночью местами пройдут небольшие дожди, но днем осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, местами до 11 градусов. Днем столбики термометров покажут 28-33 градуса.