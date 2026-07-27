Президент назначил новых судей в Волгограде и области

Назначены новые судьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России подписал указ о назначении новых судей в Волгоградской области. Документ вышел 27 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

В список попали шесть человек. Анна Бондарь станет судьей Волгоградского областного суда. Александр Солтыс назначили заместителем председателя Дзержинского районного суда Волгограда. Ирина Купина будет работать в Тракторозаводском райсуде.

Владимир Гулян получил должность судьи Городищенского райсуда, а Сергей Болкунов и Ольга Зарубина пополнили состав Камышинского горсуда. Все назначения вступили в силу с момента подписания указа.