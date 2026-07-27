В больнице Волгограда скончался мужчина, которого пронзил попавший в лобовое лом

Пассажира доставили в больницу, но травмы были несовместимы с жизнью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В реанимации больницы скорой помощи Волгограда скончался мужчина, доставленный сюда после ДТП 23 июля на Третьей продольной. Несколько дней врачи боролись за жизнь пассажира «Тойоты», которого пронзил валявшийся на дороге лом. Он отскочил из-под колеса встречного грузовика, и, как в фильме ужасов, пробил лобовое стекло и воткнулся в человека.

- Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью, несмотря на усилия медиков, он умер, прокомментировали в комитете здравоохранения региона.

Напомним, это произошло в минувший четверг, 23 июля, в Тракторозаводском районе Волгограда. На лежащий на дороге лом налетел водитель «КАМАЗа». Из-под колеса грузовика металлический предмет отлетел в лоб ехавшей по встречной полосе «Тойоте». Кто и когда потерял этот лом на дороге – неизвестно. Кого наказать за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, будут выяснять следователи. Делом будет заниматься следком.