21 протокол и двое в спецприемник: полиция Волжского проверила мигрантов

Полиция провела рейды. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волжском полицейские провели масштабные рейды по проверке миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Особое внимание стражи порядка уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их отправят за пределы страны.