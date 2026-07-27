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НовостиОбщество27 июля 2026 13:04

21 протокол и двое в спецприемник: полиция Волжского проверила мигрантов

Волгоградские полицейские провели рейды по местам проживания иностранцев
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полиция провела рейды.

Полиция провела рейды.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волжском полицейские провели масштабные рейды по проверке миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Особое внимание стражи порядка уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их отправят за пределы страны.