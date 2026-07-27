Председателем комитета финансов Волгоградской области назначена Ирина Пешкова

Дорждеев больше не будет возглавлять комитет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области 27 июля сообщили об очередных кадровых изменениях. Врио председателя комитета финансов региона назначена Ирина Пешкова, до этого бывшая первым замом главы Волгограда и руководителем городского департамента финансов. Александр Дорждеев, который ранее занимал эту должность, никуда не денется, он останется у руля.

- Дорждеев продолжит работу в качестве первого заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего финансово-экономический блок, - рассказали в администрации региона.

Чтобы избавиться от приставки врио Ирине Пешковой придется пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета облдумы.