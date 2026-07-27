В Волжском мужчину арестовали за попытку сжечь жену из-за пьянства

СК расследовал дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском возбудили уголовное дело против местного жителя, который подозревается в попытке убийства своей жены. Мужчина облил супругу спиртом и поджег, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла вечером 21 июля. Подозреваемый вернулся домой с работы и увидел жену пьяной. Из-за постоянного злоупотребления алкоголем между супругами вспыхнул конфликт. В пылу ссоры муж схватил спиртосодержащую жидкость, облил ею женщину, а затем поджег зажигалкой.

В последний момент мужчина испугался, что огонь перекинется на дом, а жена получит смертельные травмы, и потушил пламя. Крики женщины услышал их сын, который был на улице. Он забежал в дом и вызвал скорую помощь. Пострадавшую немедленно госпитализировали с обширными ожогами. Только благодаря своевременной помощи врачей ей удалось выжить.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд отправил его под арест. Теперь ему грозит серьезное наказание за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.