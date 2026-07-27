Управляющую компанию в Волжском оштрафовали на 125 тысяч за грязный подъезд

Суд принял решение. Фото: архив.

Управляющая компания ООО “Лада Дом” из Волжского заплатит 125 тысяч рублей штрафа за плохой подъезд. Арбитражный суд Волгоградской области оставил в силе решение Госжилнадзора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

История началась с внеплановой проверки. Инспекторы пришли в дом №13 по площади Труда и ужаснулись: подъезд был в ненадлежащем состоянии. Кроме того, выяснилось, что управляющая компания давно не делала там ремонт, нарушая все сроки.

За такие нарушения Госжилнадзор привлек УК к административной ответственности и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. Компания попыталась оспорить это решение в суде, посчитав его незаконным. Однако Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону надзорного органа и признал штраф законным и обоснованным.