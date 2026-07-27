В Волгограде обновляют 12 улиц длиною более 13 километров

Ремонт улиц идет полным ходом. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде в этом году активно восстанавливают 12 участков улично-дорожной сети, общая протяженность которых превышает 13 километров. Эти работы идут дополнительно к проектам нацпроекта и финансируются из городского бюджета, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

В Краснооктябрьском районе уже закончили обновлять более 900 метров дороги по улице Титова. Сейчас специалисты работают на улице Типографской и благоустраивают территорию у храма Иоанна Кронштадтского, создавая новые пешеходные дорожки. В Центральном районе на улицах Володарского (от Коммунистической до Мира) и Гоголя дорожные бригады завершают укладку выравнивающего слоя асфальта. В Советском районе на улицах Автомобилистов и Инструментальной подрядчики тоже укладывают выравнивающий слой.

В Красноармейском районе приводят в порядок дороги на улицах Лазоревой, Латвийской и Плеханова. Ремонтируют также подъездную дорогу к поселку Татьянка-2. Все эти масштабные работы планируют завершить в 2026–2027 годах.