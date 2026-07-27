В Волгограде суд признал недобросовестной компанию за ремонт кинотеатра «Родина»

Арбитражный суд поддержал решение УФАС Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядчик сорвал сроки работ по ремонту бывшего кинотеатра «Родина» в центре Волгограда. Контракт на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия был заключен на 37 миллионов рублей и остался не исполнен. Точку в споре между антимонопольщиками и ООО «ПромСтройДизайнПроект» поставил Арбитражный суд, сообщили в региональном УФАС. Подрядчика признали недобросовестным и внесли в «черный список».

- Суд поддержал решение Волгоградского УФАС о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, - рассказали в ведомстве.

Напомним, обновление кинотеатра «Родина» за 37 миллионов рублей должны были завершить до 22 декабря 2025 года. В реестр недобросовестных поставщиков подрядчика внесли на два года.