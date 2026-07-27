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НовостиОбщество27 июля 2026 10:08

В Волгограде суд признал недобросовестной компанию за ремонт кинотеатра «Родина»

Подрядчик не исполнил контракт на выполнение работ на ОКН
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Арбитражный суд поддержал решение УФАС

Арбитражный суд поддержал решение УФАС

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подрядчик сорвал сроки работ по ремонту бывшего кинотеатра «Родина» в центре Волгограда. Контракт на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия был заключен на 37 миллионов рублей и остался не исполнен. Точку в споре между антимонопольщиками и ООО «ПромСтройДизайнПроект» поставил Арбитражный суд, сообщили в региональном УФАС. Подрядчика признали недобросовестным и внесли в «черный список».

- Суд поддержал решение Волгоградского УФАС о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, - рассказали в ведомстве.

Напомним, обновление кинотеатра «Родина» за 37 миллионов рублей должны были завершить до 22 декабря 2025 года. В реестр недобросовестных поставщиков подрядчика внесли на два года.