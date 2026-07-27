В Волгограде открыли горячую линию по энтеровирусной инфекции

Волгоградцы могут проконсультироваться в управлении РПН. Фото: архив.

В Волгоградской области заработала горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор запустил ее с 27 июля по 7 августа 2026 года. Это связано с недавней вспышкой болезни на Урале, где пострадали дети, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Жители, а также представители компаний и предприниматели смогут задать все вопросы о том, как уберечься от энтеровирусной инфекции. Специалисты расскажут о мерах профилактики, симптомах и действиях в случае заражения.

Напомним, вспышка энтеровирусной инфекции произошла в санатории «Обуховский» на Урале. Там пострадали дети. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Звонки принимают в рабочие дни с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 13:00. Номера телефонов:

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области: 8-8442-24-36-43, 8-8442-24-36-45, 8-8442-24-36-60.

В консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8(8442) 37-47-38 и 8(8442) 37-47-09.