Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Волгограде

РПН проверил качество воздуха. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Волгоградской области проверил воздух после ландшафтного пожара, который вспыхнул 25 июля на границе Кировского и Красноармейского районов. Превышений вредных веществ не обнаружили, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Пожар начался из-за возгорания сухой травы около 16:32. Чтобы убедиться в безопасности для жителей, специалисты аккредитованной лаборатории выехали на место. Они взяли пробы воздуха в ближайших жилых застройках, в том числе на улице Надымской.

Пробы тщательно исследовали на содержание веществ, которые обычно выделяются при горении. Результаты показали, что все показатели в норме.