Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 6:26

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Волгограде

Специалисты не нашли превышений вредных веществ после ландшафтного пожара в Волгограде
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
РПН проверил качество воздуха.

РПН проверил качество воздуха.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Волгоградской области проверил воздух после ландшафтного пожара, который вспыхнул 25 июля на границе Кировского и Красноармейского районов. Превышений вредных веществ не обнаружили, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Пожар начался из-за возгорания сухой травы около 16:32. Чтобы убедиться в безопасности для жителей, специалисты аккредитованной лаборатории выехали на место. Они взяли пробы воздуха в ближайших жилых застройках, в том числе на улице Надымской.

Пробы тщательно исследовали на содержание веществ, которые обычно выделяются при горении. Результаты показали, что все показатели в норме.