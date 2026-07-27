Угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области после 8 часов ожидания

Режим беспилотной опасности сняли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал более восьми часов. МЧС объявили об этом утром 27 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

О возможной угрозе беспилотников жителей региона предупредили накануне вечером. Всю ночь над Волгоградской областью сохранялась потенциальная опасность. Однако никаких ограничительных мер на территории региона не вводили. Аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме, рейсы не задерживали.

В шесть утра режим беспилотной опасности сняли.