Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 6:21

Угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области после 8 часов ожидания

Режим беспилотной опасности отменили утром 27 июля в Волгоградской области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Режим беспилотной опасности сняли.

Режим беспилотной опасности сняли.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал более восьми часов. МЧС объявили об этом утром 27 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

О возможной угрозе беспилотников жителей региона предупредили накануне вечером. Всю ночь над Волгоградской областью сохранялась потенциальная опасность. Однако никаких ограничительных мер на территории региона не вводили. Аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме, рейсы не задерживали.

В шесть утра режим беспилотной опасности сняли.