Бочаров приводит в повышенную готовность пожарную технику из-за жары и ветра

В администрации области провели оперативное совещание. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области на фоне изнурительной 40-градусной жары, засушливой и ветреной погоды приводят в повышенную готовность силы и средства для борьбы с огнем. Губернатор Андрей Бочаров провел совещание и поручил профильным комитетам усилить контроль за соблюдением противопожарного режима. Также власти готовятся к усилению ветра: на регион идет грозовой фронт, который уже натворил бед в Ростовской области.

В Волгоградской области все службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные происшествия, сообщает администрация Волгоградской области. В соседнем регионе только в Ростове-на-Дону десятки пострадавших от урагана и более тысячи поваленных деревьев. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденную ветром инфраструктуру.