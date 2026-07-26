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НовостиОбщество26 июля 2026 12:28

Дождь охладит раскаленный Волгоград: синоптики говорят о похолодании

За сутки температура воздуха понизится на 10 градусов в Волгограде
Екатерина СИМОХИНА
Вечером воскресенья в Волгограде ожидается сильный дождь.

Вечером воскресенья в Волгограде ожидается сильный дождь.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде и области дожди собьют сорокоградусную жару и охладят раскаленный асфальт и землю. Синоптики обещают заметное похолодание волгоградцам в понедельник, 27 июля. Всего за сутки температура воздуха опустится на 10 градусов. В первый день новой рабочей недели будет максимум +28…+30 градусов, в отдельных районах области не выше +27.

В воскресенье, 26 июля воздух в Волгоградской области раскалился до +40…+42 градусов. К вечеру в Волгограде ожидается сильный дождь. Предварительно, он накроет город около 21 часа. Дождь идет со стороны Воронежской и Ростовской областей и затронет большую часть волгоградского региона.