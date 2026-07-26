В Волгограде на суше и на воде отметили День ВМФ

Праздник отметили и на реке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Волгограде, как и во многих городах страны, 26 июля проходят мероприятия по случаю Дня ВМФ. В центре большое скопление людей в тельняшках и с флагами. На нижней террасе набережной у бронекатеров «БК-13» и «БК-31» прошел памятный митинг – ветераны ВМФ, общественники, представители власти возложили цветы в память о моряках волжской военной флотилии. Минутой молчания почтили память речников и у плавучего знака на Волге.

Сотрудники ГИМС следили за безопасностью у воды. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Как рассказали в МЧС, безопасность праздника обеспечили сотрудники ГИМС: сопроводили пассажиров катеров к плавучему знаку «В память о моряках, речниках, кораблях и судах, погибших при обороне Сталинграда», где они сделали круг почета под звуки сирен.

Торжественные мероприятия прошли у бронекатеров. Фото: музей "Сталинградская битва".

Как рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва», на площадке между бронекатерами выставили портреты морских пехотинцев, уроженцев Волгограда и области, павших в зоне СВО. Их написали студенты и преподаватели ВГСПУ.