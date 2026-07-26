Четверых волгоградцев унесло течением на кругах-уточках и матрасах на Ахтубе

У спасателей выдалась жаркая суббота. Фото: ГКУ Служба спасения.

В Волгоградской области спасатели ГКУ «Служба спасения» в субботу спасли шесть человек, которые не рассчитали свои силы из-за сильного течения. Сильный ветер – не лучшая погода, чтобы отправиться в заплыв, тем более на надувных плавательных средствах. Четверых человек, которых пришлось возвращать на берег на спасательной лодке, унесло течением на матрасах и кругах. Подробности субботних происшествий рассказали в ведомстве.

38-летнего мужчину, подававшего сигналы бедствия, спасатели заметили в акватории Волги, в 100 метрах от косы Краснослободского затона. Мужчина отчаянно пытался справиться с уносившем его течением и совсем выбился из сил. Спасатели доставили его на берег и привели в чувства. Помощь врачей не понадобилась.

Компанию из двух женщин и двух мужчин унесло течением на Ахтубе. Матрасы и круги-уточки, на которых плавали отдыхающие, стремительно набирали скорость от сильного ветра. К счастью, их призывы о помощи заметили другие отдыхающие и вызвали спасателей. Спасатели бросили им спасательный круг и с помощью лодки отбуксировали на берег. Еще одну 41-летнюю женщину, которая не могла победить течение, также спасли на Ахтубе сотрудники ГКУ «Служба спасения».