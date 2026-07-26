Рейс в Анталью более чем на шесть часов задерживается в Волгограде

Самолет в Анталью снова вылетит с опозданием. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские туристы часов застряли в турецкой Анталье в воскресенье, 26 июля. Как сообщает онлайн-табло аэропорта «Сталинград», прибытие борта задерживается на семь часов: вместо 14.40 рейс он ожидается в 21.40. Соответственно, те, кто только собирается на отдых, тоже сидят на чемоданах: рейс Волгоград – Анталья отложили с 16.10 на 22.35.

Задержка связана с поздним прибытием борта, все остальные рейсы волгоградский аэропорт принимает в соответствии с расписанием. Ночью был задержан только вылет в Ереван: вместо 20.40 пассажиров отправили из Волгограда в Грузию только в 00.04.