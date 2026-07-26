В Волгограде сняли объявленную утром в воскресенье беспилотную опасность

Утром в воскресенье беспилотную опасность отменили в Волгограде и области. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области спустя четыре с половиной числа отменили режим беспилотной опасности, объявленный ранним утром в воскресенье. Тревожные сообщения жители получили в 4 часа утра. Отбой прислали в 8.32. О каких-либо последствиях атаки власти не сообщали. Волгоградской области нет в числе регионов, в которых ночью ПВО уничтожили киевские дроны. Над Россией к 8 часам утра перехватили 133 беспилотника.

Воздушное пространство над регионом в ночь на 26 июля не закрывали. Аэропорт Волгограда работает штатно. Пока на табло серьезно задерживается только один рейс, но это не связано с работой воздушной гавани. Более чем на 6 часов опаздывает рейс Анталья – Волгоград и обратный вылет в Турцию.