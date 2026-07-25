Волгоград ждет сорокоградусная жара и грозы 26 июля

Жара в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июля Волгоград ждет переменчивая погода: днем синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 25-27 градусов, днем же поднимется до 37-39 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По Волгоградской области тоже ожидают переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет южным и юго-восточным: ночью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, днем 9-14 м/с, при грозе – до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 22-27 градусов, при прояснении – до 17 градусов. Днем же столбики термометров покажут 32-37 градусов, а местами на юге области – экстремальные 40-42 градуса.

Спасатели предупреждают: в Волгограде, Волжском, а также в северо-восточных, центральных и всех юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность