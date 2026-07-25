Волгоградец украл велосипед, который ребенок забыл у магазина

Похитителя задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полицейские раскрыли кражу велосипеда. 57-летний местный житель заявил, что его сын забыл двухколесный транспорт около магазина, а когда вернулся — велосипеда уже не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след похитителя. Им оказался 48-летний житель Краснослободска. Мужчина несколько дней присматривался к велосипеду марки «Феникс» стоимостью 12 тысяч рублей, который стоял без присмотра. В конце концов он решил забрать его себе. Погрузил велосипед в машину и отвез домой.

Однако пользоваться чужим имуществом долго не пришлось. Полицейские провели обыск, нашли велосипед и вернули законному владельцу. Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». До суда он будет ходить под подпиской о невыезде.