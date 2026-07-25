Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и влетел в дерево под Волгоградом

В ДТП пострадал водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Даниловском районе Волгоградской области утром 24 июля произошло ДТП с большегрузом. Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональную полицию.

Авария случилась около 07:15 на 24-м километре трассы «Михайловка — Даниловка — Котово». 36-летний водитель грузовика по какой-то причине потерял контроль над машиной. «КАМАЗ» съехал на обочину, а затем налетел на дерево, стоявшее рядом с дорогой.

Удар оказался серьезным. Водителя доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.