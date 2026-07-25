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НовостиПроисшествия25 июля 2026 9:38

Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и влетел в дерево под Волгоградом

В Волгоградской области грузовик съехал на обочину и врезался в дерево
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
В ДТП пострадал водитель.

В ДТП пострадал водитель.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Даниловском районе Волгоградской области утром 24 июля произошло ДТП с большегрузом. Водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональную полицию.

Авария случилась около 07:15 на 24-м километре трассы «Михайловка — Даниловка — Котово». 36-летний водитель грузовика по какой-то причине потерял контроль над машиной. «КАМАЗ» съехал на обочину, а затем налетел на дерево, стоявшее рядом с дорогой.

Удар оказался серьезным. Водителя доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.