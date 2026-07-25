Более 37 тысяч волгоградцев проверили здоровье с начала 2026 года

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2026 года комплексное обследование в центрах здоровья прошли 37 139 жителей Волгоградской области. Большинство из них пришли туда после диспансеризации, но больше тысячи человек обратились самостоятельно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Врачи нашли факторы риска у 32 тысяч человек. Это те самые привычки и состояния, которые ведут к серьезным болезням: неправильное питание, лишний вес, высокое давление. Каждому пациенту составили индивидуальный план, как исправить ситуацию. Почти 29 тысяч человек получили персональные программы по коррекции питания.

Также специалисты выезжали в трудовые коллективы и школы. Так проверили еще больше 8 тысяч человек. Теперь 24,5 тысячи волгоградцев находятся под диспансерным наблюдением.