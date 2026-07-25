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НовостиОбщество25 июля 2026 7:50

Экстренное предупреждение объявило МЧС в Волгограде и области из-за жары

Спасатели предупредили жителей Волгоградской области о чрезвычайной угрозе пожаров до конца 26 июля
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
МЧС выдало предупреждение.

МЧС выдало предупреждение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области объявили экстренное предупреждение из-за пожаров. Чрезвычайная опасность накроет Волгоград, Волжский и несколько районов до конца 26 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС.

Самый высокий уровень угрозы установили в северной части Палласовского, а также в Николаевском, Старополтавском, Быковском, Ольховском районах. В зону риска попали и все юго-восточные территории области. Высокая пожароопасность (четвертый класс) ожидается в Камышинском, Котовском, Суровикинском, Чернышковском, Котельниковском, Октябрьском, Фроловском, Иловлинском и Клетском районах.

Спасатели просят жителей быть предельно осторожными.