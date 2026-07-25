Трех героев СВО из Камышинского района наградили посмертно

Фото: Администрация Камышина.

В Камышинском районе Волгоградской области передали награды семьям трех бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Церемонию провели глава района Елена Береговая и военный комиссар Константин Егоров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию муниципалитета.

Президент подписал указы о награждении героев посмертно. Рядовой Александр Гужев получил орден Мужества. Рядовой Сергей Коленников тоже удостоился ордена Мужества. А рядового Евгения Жайворона отметили медалью Суворова. Все трое проявили мужество и отвагу при исполнении воинского долга.