Под Волгоградом в отдел полиции доставили 48 мигрантов

Огромный фургон с мигрантами прибыл к отделению полиции в Городище. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области полиция с ФСБ и Росгвардией отправилась очередной рейд по местам обитания иностранных рабочих. 48 мигрантов доставили в отдел полиции Городищенского района с полей и складов в Ерзовке. У всех проверили документы, у 6 их не оказалось, как и разрешений на работу. Полицейские составили 11 протоколов за нарушение режима пребывания на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, за нарушения миграционного законодательства РФ накажут и работодателя иностранцев. Мигрантов он привлекал к работе незаконно, за это предусмотрена ответственность.