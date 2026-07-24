В Волгограде фронтовик отпраздновал 102-й день рождения

Гаврил Василенко (в центре) один из трех ветеранов, участвовавших в 2026 году в параде. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде отметил 102-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Василенко. Как сообщает администрация Советского района, поздравить с этим днем фронтовика пришли не только представители мэрии и совета ветеранов: дома у Гаврила Минаевича собралась его огромная семья. У ветерана пятеро детей, десять внуков, 16 правнуков и три пра-правнука. Гаврил Василенко – почетный гражданин Светского района Волгограда.

Именинник отпраздновал 102-й день рождения. Фото: администрация Советского района Волгограда

Чтобы попасть на фронт, Гаврил Василенко приписал себе недостающий возраст. Когда его призвали в 1942-м году, ему еще не было 18-ти лет. В армии он служил связистом, на войне обеспечивал связь командования и частей. После ранения вернулся восстанавливать Сталинград.