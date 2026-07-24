Рейсы в Москву и Санкт-Петербург отменены и задержаны в аэропорту Волгограда

Пассажиры столкнулись с многочасовыми задержками рейсов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде авиапассажиры столкнулись с задержками рейсов в пятницу, 24 июля. На табло аэропорта «Сталинград» четыре рейса отменены и столько же вылетят и прибудут позже указанного в расписании времени. Задержки не связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в Волгограде – Росавиация не закрывала небо в Волгограде. На расписании сказались перебои в работе столичных аэропортах.

Как сообщает онлайн-табло, отменены вечерние самолеты в Петербург и Москву авиакомпании «Победа» и обратные рейсы. Задерживается вылет рейсов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» в Москву, в Волгоград два борта из столицы тоже прилетят с опозданием. Время вылета сдвинулось на 4-5 часов.

В Москве Росавиация 24 июля периодически вводит ограничения на работу воздушных гаваней, пассажирам стоит проверять статус своего рейса.