В Волгограде губернатор вручил награды отличившимся следователям

Сотрудники следкома получили награды от губернатора. Фото: администрация области.

В следственном управлении по Волгоградской области в пятницу, 24 июля, прошло расширенное заседание коллегии, на которое позвали главу региона, мэра города, спикера облдумы, митрополита. Работников и ветеранов ведомства поздравили с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Губернатор Андрей Бочаров вручил награды отличившимся следователям управления.

Губернатор рассказал о конструктивной совместной работе и об общих задачах. Одна из которых – поддержка участников СВО и членов их семей, их правовая защита. Бочаров пожелал сотрудникам ведомства профессиональных успехов и здоровья.