Как в фильме ужасов: лежащий на трассе в Волгограде лом едва не убил пассажира иномарки

Лом пробил лобовое стекло и врезался в пассажира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Роковое стечение обстоятельств отправило в реанимацию пассажира «Тойоты», попавшей в ДТП на Третьей Продольной магистрали в Волгограде 23 июля 2026 года. Около 15 часов, когда иномарка двигалась по трассе, в соседнем ряду водитель «Камаза» наехал на лежавший на проезжей части металлический лом. Кто его там потерял и когда – неизвестно, но после наезда грузовика предмет отлетел в лобовое стекло легковушки, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Лом пробил лобовое стекло и воткнулся в пассажира «Тойоты». Его срочно госпитализировали в БСМП №25 Волгограда. Врачи говорят, что состояние пациента тяжелое. По данным облздрава, он находится в реанимации.