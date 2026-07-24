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НовостиПроисшествия24 июля 2026 7:41

Бывшая сотрудница мэрии Волжского заплатила 1,5 млн за детские путевки

Судебные приставы взыскали с экс-чиновницы из Волгоградской области крупную сумму за махинации с льготными путевками для детей
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Приставы взыскали деньги.

Приставы взыскали деньги.

Фото: архив.

Судебные приставы взыскали с бывшей сотрудницы администрации Волжского 1,5 миллиона рублей ущерба. Женщина попалась на махинациях с детскими путевками, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по Волгоградской области.

Суд признал экс-чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Выяснилось, что она раздала 87 льготных путевок на отдых тем, кому они не полагались. Путевки предназначались для безнадзорных детей, но женщина передала их посторонним людям.

Приставы наложили арест на банковские счета должницы. Женщина не стала ждать дополнительных мер и добровольно выплатила всю сумму полностью. Теперь бюджет города получил обратно полтора миллиона рублей, которые чиновница потратила незаконно.