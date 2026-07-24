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НовостиПроисшествия24 июля 2026 7:33

Восемь лет колонии получил волгоградец за смерть сожителя матери

Суд вынес приговор жителю Волгограда, который до смерти забил мужчину своей матери во время пьяной ссоры
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК расследовал дело.

СК расследовал дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Восемь лет строгого режима назначил суд жителю Волгограда за убийство сожителя своей матери. Трагедия произошла вечером 31 мая 2025 года в Краснооктябрьском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Осужденный пришел в дом к матери пьяным. Между ним и ее сожителем вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов по голове и лицу, от которых тот падал и бился о твердые предметы. Также выяснили, что фигурант намеренно ронял потерпевшего на пол. Врачи почти месяц боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не смогли. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

Суд признал волгоградца виновным. Отбывать срок он отправится в колонию строгого режима.