Волгоград накрыла вторая магнитная буря за июль

Волгоградцев предупреждают о магнитной буре. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Второй раз за месяц магнитная буря ударила по жителям Волгограда. Геомагнитный шторм начался 24 июля, и индикаторы активности окрасились в красный цвет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ученых

Специалисты анализируют показатели солнечного ветра, но не могут точно определить причину бури. Обстановка у Земли почти не изменилась. Направление магнитного поля менялось уже несколько раз за последние двое суток.

Эта буря не считается сильной — ей присвоили уровень G1 (слабый). Однако для июля это уже второй подобный случай. Первый шторм случился 4 июля и был гораздо мощнее — его оценили на G3. Тогда магнитосфера пережила гораздо более серьезное возмущение. Жителям Волгоградской области рекомендуют в ближайшие часы меньше нервничать и больше отдыхать.