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НовостиОбщество24 июля 2026 6:11

Штормовое предупреждение об урагане с градом объявили в Волгоградской области

Непогода будет бушевать до конца суток 24 июля 2026 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоград может оказаться в центре непогоды

Волгоград может оказаться в центре непогоды

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ураганный ветер и сильные дожди с грозой и градом идут на Волгоградскую область. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в отдельных районах области до конца суток 24 июля 2026 года.

- В отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду, - предупреждают в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Волгоградцам рекомендуют в непогоду закрыть окна. Машины ставить вдали от деревьев и шатких конструкций, которые может свалить сильный ветер. Водителям – не гнать и держать достаточную дистанцию.