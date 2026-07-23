Более 117 тысяч волгоградцев проверились на рак с начала года

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2026 года более 117 тысяч жителей Волгоградской области прошли обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Врачи направляют пациентов в ЦАОПы при подозрении на новообразования. Там проводят все необходимые исследования и ставят точный диагноз. Если онкологию подтверждают, человека сразу направляют на лечение. Сейчас в регионе работают 14 таких центров. Они находятся в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Калаче-на-Дону и Палласовке. Все центры оснастили современным диагностическим оборудованием.

Больше всего пациентов с начала года приняли ЦАОПы на базе волгоградских поликлиник №2 — 17,6 тысячи человек, №28 — 16,9 тысячи и больницы скорой помощи №15 — 14,1 тысячи. Еще более 8 тысяч человек прошли обследование в рамках диспансерного наблюдения.