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НовостиПолитика23 июля 2026 12:54

Электромотоциклы и снегоболотоходы отправили бойцам «Бессмертного Сталинграда»

Волгоградская область отправила технику в зону СВО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Техника едет к бойцам. Фото: АВО

Техника едет к бойцам. Фото: АВО

Из Волгограда к бойцам штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» отправили большую партию техники. В зону СВО доставят электромотоциклы и снегоболотоходы, беспилотники, бензогенераторы, электростанции, средства связи и прочие необходимые вещи. До этого бойцы получили четыре бронеавтомобиля «Сармат».

- Все снаряжение приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, - сообщили в обладминистрации.

Волгоградцам напоминают, что заключить контракт с Минобороны можно в пункте отбора на улице Советской, 25 в Волгограде, в местном военкомате или администрации. Справки по телефонам (8442) 73-49-96; 8-937-700-53-73.