В Волгограде 24 июля ожидается гроза и жара до +33 градусов

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград накроет гроза и жара в пятницу, 24 июля 2026 года. Местами возможен град и сильный ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде ночью обойдется без осадков, а утром и днем начнется небольшой дождь. Местами прогремит гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура ночью составит 21-23 градуса, днем воздух прогреется до 31-33 градусов.

По области погода будет более хуже. Ночью и утром синоптики обещают кратковременные дожди, местами ливни и даже град. Днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах порывы достигнут до 20-25 м/с. Ночью по области температура составит 20-25 градусов, при прояснении может похолодать до 13-18 градусов. Днем воздух прогреется до 30-35 градусов, местами — до 23-28 градусов.