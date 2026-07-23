Участники СВО, добровольцы и Росгвардейцы получат бесплатную землю в Волгограде

В Волгоградской области большой объем бюджетных денег направят на поддержку участников СВО. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская облдума 23 июля 2026 года законодательно закрепила право участников СВО, военнослужащих Росгвардии и добровольцев на получение бесплатных земельных участков для строительства жилья. Ранее бесплатно землю давали многодетным семьям при рождении третьего ребенка, теперь перечень получателей расширили. Также участки будут выделять женщинам, удостоенных звания «Мать-героиня», сообщает облдума.

Землю могут получить и семьи участников СВО в случае гибели бойца на фронте. Участок предоставят супругам или несовершеннолетним детям (или детям военнослужащих, которые учатся на очном отделении), или родителям.

- Рассмотрение заявлений и предоставление участков будет проходить в сокращенные сроки, - отметили в облдуме.

Также 23 июля парламент принял в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете. Более 1,3 млрд рублей направят на поддержку участников СВОи, членов их семей и первоочередные расходы.