В частном доме под Волгоградом сгорела крыша из-за проводки

Пожар потушили. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Городищенском районе Волгоградской области произошел пожар в частном доме. Огонь охватил крышу и домашние вещи, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Тревожный сигнал поступил спасателям 22 июля. В поселке Царицын загорелся дом. На место выехали сотрудники 65-й пожарно-спасательной части. Когда они прибыли, пламя уже охватило кровлю и имущество внутри. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 194 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС установили причину возгорания. Ею стал аварийный режим работы электропроводки. Спасатели напоминают жителям региона: следите за состоянием проводки в доме, не перегружайте сеть и вовремя меняйте старые провода.