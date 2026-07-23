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НовостиПроисшествия23 июля 2026 10:18

Волгоградец украл золотые браслеты на 2,6 млн рублей

В Волгоградской области будут судить вора ювелирных изделий
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд рассмотрит дело.

Суд рассмотрит дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском будут судить 38-летнего жителя Волгограда, который украл золотые браслеты на сумму более 2,6 миллиона рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

Как выяснило следствие, преступление произошло накануне 8 Марта. В обеденное время мужчина находился в Центральном универмаге Волжского. Воспользовавшись тем, что продавец-консультант отвлеклась, он похитил 34 золотых браслета. Их общая стоимость превысила 2,6 миллиона рублей.

Вора быстро нашли. Уголовное дело направили в суд. Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.