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НовостиОбщество23 июля 2026 8:41

Ушла из жизни старейший преподаватель Волгоградского медуниверситета

В Волгограде простятся с кандидатом наук Еленой Пащенковой
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Светлая память. Фото: ВолгГМУ.

Светлая память. Фото: ВолгГМУ.

На 87 году ушла из жизни старейший работник кафедры истории Волгоградского медуниверситета, кандидат наук и доцент Елена Пащенкова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.

Елена Пащенкова пришла работать в вуз в 1968 году. Она прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую возглавляла с 1986 по 1991 год. Коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека. Она активно изучала историю искусств и родного края, увлекала этими предметами будущих врачей.

Прощание состоится 24 июля в 11:00 на Центральном (Димитровском) кладбище Волгограда.